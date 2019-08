Studenten drinken glas bier met levende goudvis in één teug op: 'Jongens van die leeftijd doen dat'

Studenten doen soms rare dingen, zeker als er alcohol in het spel is. De Tilburgse introductieweek voor hbo-studenten heeft dat maar weer duidelijk gemaakt. Er is een filmpje opgedoken waarin te zien is hoe studenten levende goudvissen in een glas bier doen en het glas daarna in één teug leeg te drinken. 'Jongens van die leeftijd doen dat', reageert directeur Piet van Ierland van Fontys Hogescholen.

In het filmpje, dat te zien is op Dumpert, zie je een jongen met in zijn rechterhand een glas bier. Als er wordt ingezoomd, zie je dat er een goudvis in zwemt. Er wordt afgeteld en het bier, inclusief goudvis, verdwijnt in één keer in zijn keelgat. Zijn vrienden zijn erg trots op de jongen en belonen hem met een luid applaus.

'Beetje dom'

'Een rare studentikoze actie' noemt directeur Piet van Ierland het. "Het is een beetje dom, maar jongens van die leeftijd doen dat." De student van SPECO Sportmarketing aan het Fontys in Tilburg leert volgens de directeur wel een belangrijke les. "Als je zoiets doet en het wordt gefilmd, merkt zo'n student hoe snel dat rondgaat op internet", zegt hij.

"Gelukkig is het niet onder druk gebeurd en is het een eigen stommiteit. Het is niet iets waarbij iemand in gevaar is gebracht", vervolgt Fontys-directeur. "Het hoort er helaas een beetje bij."

Bekijk het filmpje: HIER