Frans Bauer als coach in The Voice Senior: ‘Het is mooi om talenten te begeleiden naar hun droom'

Frans Bauer is nieuw als coach Bij The Voice Senior (Archieffoto).

Frans Bauer zit vrijdagavond voor het eerst als coach op de draaiende stoelen in The Voice Senior. Voor de zanger uit Fijnaart is het maar wat spannend, maar hij vindt het ook heel leuk om te kijken wat iedereen ervan vindt. “Het is de grote première”, vertelt Frans in het radioprogramma Wakker!

In het programma zitten de coaches in een stoel met de rug naar degene die zingt. Als de coach wilt dat de kandidaat doorgaat, wordt er op een rode knop gedrukt en draait de stoel van de coach.

“Het is voor ons echt lastig. Soms hoor je iemand zingen en heb je een idee hoe hij of zij er ongeveer uitziet. Dan draai je om en dan is het zo anders. Dat is zo grappig.” Volgens de zanger is er dit seizoen weer veel talent langsgekomen en is hij soms verbaasd dat deze mensen nooit eerder bekend zijn geworden.

Gezelligheid

Frans is nieuw als coach, maar zeker niet de makkelijkste. “Ik sta best wel op mijn strepen. Ik ben niet iemand die zomaar draait voor alles.” Naast dat hij streng is houdt hij ook van de gezelligheid. “Dat staat bij mij hoog in het vaandel. Eerlijkheid hoort er bij mij ook bij.”

Onwennig

De zanger uit Fijnaart werkt als coach samen met Ilse de Lange, Marco Borsato en Angela Groothuizen. Volgens Frans hebben zij hartstikke veel ervaring, maar hij vindt het samenwerken hartstikke leuk. “Het is voor mij nieuw, maar het is wel strijden om de kandidaten. In het begin voelde ik me een beetje onwennig.”

Frans Bauer is vrijdagavond om half negen te zien als coach op RTL4.