Wie zijn de nieuwe Brabanders die hier in de techbranche komen werken? Wij stellen ze aan je voor

Kimberly Opdam

Wie: Kimberly Opdam (50)

Komt uit: Amerika

Woont in Veldhoven: 5 jaar

"Hiervoor woonden mijn man en ik met onze twee kinderen vijf jaar in Duitsland. Daar is het ons eigenlijk niet gelukt om te integreren. Hier in Veldhoven gaat dat veel makkelijker."

Haar man werkt bij Intervet in Boxmeer, zij in Oss. Toch werd het Veldhoven. Haar oudste zoon zou het beste kunnen aarden op de International School in Eindhoven. Haar naam klinkt Nederlands en is het eigenlijk ook. De familie van haar man emigreerde generaties geleden van Nederland naar Canada. Dat ze hier nu weer terug zijn, vindt ze best grappig.

Dat ze blijven, stond al snel vast. "Nederland is een verademing in vergelijking met Amerika", zegt Kimberly. "Het geeft een groot gevoel van veiligheid, minder stress." Ze vertelt hoe een vriendin van haar in Amerika al haar spaargeld moest steken in de medische behandelingen van haar zus en nu haar baan kwijt is. "Die stress, die zorgen heb je in Nederland niet". De rust in Veldhoven spreekt haar aan. "Binnen no-time ben je van je rustige wijk in de drukke stad. Al helemaal als je de afstanden in Amerika gewend bent", lacht ze.

Javier Fernandez

Wie: Javier Fèrnandez (38)

Komt uit: Spanje

Woont in Veldhoven: 5,5 jaar

Het was eigenlijk zijn toenmalige vriendin die ervoor zorgde dat hij hier in Veldhoven terecht kwam. "Ze is biologe en kon in Spanje niet de baan vinden die ze wilde. Ik had een baan als ICT'er bij Ericsson en wilde ook wel naar het buitenland. Dus zocht ik online naar vacatures in Denemarken, Duitsland en Nederland." Het werd ASML in Veldhoven en hij is er nog steeds zielsgelukkig.

"Toen ik in Madrid woonde was het altijd druk. Ik deed er met de auto een eeuwigheid over om op mijn werk te komen, om over het zoeken van een parkeerplek nog maar te zwijgen. Ook met het openbaar vervoer was ik meer dan een uur onderweg. Nu stap ik op mijn fiets en ben ik er in een paar minuten."

Hij kocht een huis, nog geen drie kilometer van zijn werk en dat is het beste dat hij heeft gedaan. Hij heeft vrienden gemaakt. "Gewone Nederlandse mensen", lacht hij. Alleen de taal, dat blijft een dingetje. "Ik versta bijna alles, maar dat spreken dat blijft lastig. Zodra er grappen over worden gemaakt ga ik weer over op het Engels. Al probeer ik wel zoveel mogelijk Nederlands te praten."

Voorlopig wil hij nog in Veldhoven blijven. Al kan hij als vrijgezel alle kanten op. "De balans tussen werk en privé is bij ASML hartstikke goed. Als ik al vertrek, dan ga ik in elk geval niet terug naar Spanje. Misschien als ik later oud ben. Een huisje in Granada."

Wie: Stéphane (41) en Noélie (35)

Komen uit: Frankrijk

Wonen in Veldhoven: 14 en 13 jaar

Stéphane werd drie jaar bij ASML gedetacheerd. Hij wist al snel dat hij het er wel zag zitten. "Ik kreeg meteen erkenning voor wat ik kon. Dat was heel fijn". Werkten er op dat moment nog geen 2300 mensen voor de techgigant, inmiddels is dat wel anders. Duizenden medewerkers heeft het bedrijf inmiddels.

Noélie liep in 2005 een half jaar stage bij Philips en ging daarna terug naar Frankrijk. Maar niet voor lang. Sinds 2006 werkt ze ook bij ASML. En daar kwamen de twee elkaar tegen.

Ze wonen met hun vier kinderen (twee uit de eerdere relatie van Stéphane) midden in het groen in Veldhoven. "Het is een wonderlijke combinatie van groen en stad", zegt Noélie. In de jaren hebben ze zo hun draai gevonden dat hun oudste (3) binnenkort start op de 'dorpsschool' zoals Noélie het noemt. "Dat is het beste voor de taalontwikkeling. We spreken thuis geen Nederlands, dus is het goed als de kinderen dat op school goed leren."

Terug naar Frankrijk willen ze niet. "Dat hoeft ook niet", zegt Stéphane. "Veldhoven ligt zo centraal dat we overal zo zijn. Het is vanaf hier twee uur rijden naar familie in Lille. En met het vliegveld naast de deur ben je overal zo." Hun huis in de prachtige groene wijk is een oase van rust. "Maar als we zin hebben in drukte dan zijn we binnen 10 minuten in een stad met 250.000 mensen. Wat wil je nog meer?"