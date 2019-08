Wat is het mooiste Nederlandstalige liedje? Stem nu!

Wordt het 'Brabant' van Guus Meeuwis? Zoutelande van Blof? Of toch weer het Vlaamse Kommil Foo met Ruimtevaarder? Vanaf vrijdag kan er weer gestemd worden op De Lage Landen Lijst. Omroep Brabant is ook dit jaar samen met de collega's van Omroep Zeeland, L1 en de Vlaamse VRT op zoek naar het mooiste Nederlandstalige liedje.

Het is het tweede jaar dat de omroepen aan beide kanten van de grens De Lage Landen Lijst organiseren. "We spreken dezelfde taal, maar we kennen elkaars muziek lang niet altijd", vertelt presentator Maarten Kortlever.

Guus Meeuwis de eeuwige student

"De nummer 1 van vorig jaar was Ruimtevaarder van Kommil Foo. In Nederland is dat een vrij onbekend liedje, maar in Vlaanderen kent bijna iedereen het." Ter illustratie vertelt Maarten ook nog dat veel Vlamingen denken dat Guus Meeuwis nog steeds die dikke student van Het Is Een Nacht is. Als je vertelt dat hij elke jaar een paar keer het Philips Stadion vult, staan ze toch raar te kijken.

De komende twee weken kan er gestemd worden. Dat resulteert uiteindelijk in een Top 100 en die wordt op zaterdag 14 september tijdens een live uitzending op alle deelnemende omroepen uitgezonden. Presentatoren Maarten Kortlever en VRT-collega Jan Hautekiet doen dat vanuit Ophoven op de grens van Vlaanderen met Limburg.

Iedereen kan zijn of haar favoriete top 3 doorgeven op de site van De Lage Landen Lijst.