Sjaantje ontmoet haar eerste liefde na 66 jaar en vindt het reuzespannend [VIDEO]

Netje van Ingen is een betrokken bewoonster van woonzorgcentrum de Eikelaar. Zij vond tussen alle vakantiekaartjes van Betty een oproep van Driek. Zijn eerste liefde was Sjaantje en zij was ooit naar Udenhout vertrokken. En hij zou haar graag nog eens ontmoeten. Gewoon om samen herinneringen op te halen.

Netje en 'Betje' sloegen de handen ineen en gingen op zoek. Uiteindelijk vonden ze haar na een oproep op de Facebookpagina van Omroep Brabant.

Netje regelde een ontmoeting tussen Driek en Sjaantje. En dat is, zoals je in deze video kan zien, best wel even spannend...