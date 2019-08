Cocaïne en kalasjnikovs in bestelbus leveren Bredanaar zeven jaar cel op

Een man uit Breda die driehonderd kilo cocaïne en kalasjnikovs in zijn bestelbus had, moet zeven jaar de cel in. Dit heeft de rechtbank vrijdag in Rotterdam bepaald. De straf komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie.

De politie onderschepte de Bredanaar in maart in zijn bestelbus bij grensovergang Hazeldonk. De politie kreeg de man in beeld toen er informatie binnenkwam dat hij in een busje met drugs vanuit België naar Nederland zou komen. Daarom wachtte de politie hem op bij de grens. Net over de grens liet ze hem stoppen.

13 tassen cocaïne

De agenten merkten dat hij nerveus was. Toen ze de deur van het busje openden, roken ze een verdachte lucht. In een verborgen ruimte zaten 13 tassen met cocaïne verstopt. Bovendien lagen er een rugzak met twee kalasjnikov-machinegeweren en drie andere vuurwapens met munitie.

Volgens de rechtbank is er genoeg en overtuigend bewijs van de invoer van de cocaïne en de wapens. De verdachte wist ook wat hij aan het vervoeren was, vindt de rechter.

Huiszoeking

Thuis bij de Bredanaar vond de politie mobiele telefoons, een geldtelmachine, versnijdingsmiddelen, gebruikersverpakkingen ('ponypacks') een weegschaal en jammers. Dat zijn apparaten waarmee je bijvoorbeeld portofoons van de politie kan verstoren. De rechtbank in Rotterdam heeft bepaald dat de Bredanaar al deze spullen moet afstaan.

