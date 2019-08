Gezochte drugscrimineel opgepakt bij verkeers- en criminaliteitscontrole in Eindhoven

Bij een grote verkeers- en criminaliteitscontrole in het Eindhovense stadsdeel Woensel is iemand aangehouden die op de Nationale Opsporingslijst staat en betrokken was bij hennepteelt.

Daarnaast is voor bijna 47.000 euro aan openstaande verkeersboetes geïnd. Van de 1876 auto’s die zijn gecontroleerd, zijn er dertien in beslag genomen. Door de Belastingdienst is in totaal 46.770 euro aan openstaande boetes geïnd.