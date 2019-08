Jurylid Frans Bauer zorgt voor enthousiasme bij kijkers The Voice Senior: 'Ik hou van zijn puurheid'

Frans Bauer in de rode stoel bij The Voice Senior. (Screenshot: uitzending RTL)

“Je doet het fantastisch, ga zo door”, twittert Peter Schoot. “Leuke 60+ kandidaten en een heerlijk vileine Frans Bauer bij #TheVoiceSenior”, meent Marsha Tatipikalawan

Daniel Joe vindt Frans Bauer 'een geweldige toevoeging aan The Voice Senior. "Ik ben hem ook gaan volgen op Instagram, puur om zijn enthousiasme en vrolijkheid. Hij gebruikt zoveel uitroeptekens!!! Elke zin is enthousiast!! Ik hou van Frans en zijn puurheid."

Evelyne is ook fan. "De eerste aflevering is nog niet eens afgelopen en ik vind Frans nu al leuker dan 100 jaar Marco Borsato", verwijst ze naar een van de andere juryleden.

'Spannend'

Deelname aan het tv-programma als jurylid is ontzettend spannend, zei de Brabantse zanger vrijdagochtend in Wakker! op Omroep Brabant radio. “Het is een nieuwe uitdaging, de eerste keer in mijn leven dat ik coach ben. Vandaag is de grote première. Het is leuk om te kijken wat iedereen er van vindt."

De zanger uit Fijnaart vond het 'heel apart' om met zijn rug naar de kandidaten toe te zitten. "Soms hoor je iemand zingen en heb je een beeld hoe die eruit ziet. Dan draai je je om en is het totaal anders. Er is zoveel talent langsgekomen. Hoe is het mogelijk dat die mensen nooit eerder bekend zijn geworden of pas nu meedoen aan een talentjacht? Bizar eigenlijk", zegt het jurylid over de eerste rondes die al zijn opgenomen.

'Onwennig'

De coaches proberen zoveel mogelijk talent voor hun eigen team te verzamelen. "In het begin was ik onwennig als jurylid. Maar na een aantal keer was ik wel gewend en had ik leuke kandidaten bemachtigd voor mijn team", onthult Frans.

De tv-show opende vrijdagavond met shots van Frans die de bus vanuit zijn Brabantse woonplaats neemt en naar Hilversum reist, waar de talentenshow wordt opgenomen. Al snel staat Frans meeklappend voor zijn stoel. "Geweldige muziek, hier hou ik van", zegt hij tegen een kandidaat die een liedje van Tom Jones zong.

Meerdere Brabanders deden in de eerste aflevering mee, onder wie Steve Yocum uit Ulvenhout en Frans Biezen en Ruud Hermans uit Tilburg. De uitzending is later hier terug te kijken.