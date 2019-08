Steeds meer aandacht voor doodgeboren kindjes: 'We namen hem mee in een bakje met water'

En deze groei heeft volgens uitvaartorganisatie Dela alles te maken met de mogelijkheid om doodgeboren kindjes in de gemeentelijke basisadministratie op te nemen. In februari van dit jaar veranderde de wet en werd het mogelijk ook levenloos geboren kindjes in te schrijven, zelfs met terugwerkende kracht. Zo lieten ouders in Eindhoven een kindje registreren dat in 1958 ter wereld kwam.

Strooiveld

Bij crematorium Maaslanden in Nieuwkuijk worden dit weekend een speciaal strooiveldje en een urnentuin geopend voor levenloos geboren kinderen. “Mensen hebben veel verdriet en willen een plek om naar terug te kunnen gaan", legt Kielenstijn uit. "We merken dat de vraag groeit. Toch zijn er ook veel mensen die nog niet weten dat dit mogelijk is. Eigenlijk is alles wat normaal mogelijk is, ook mogelijk voor levenloos geboren kinderen.”

En eigenlijk nog meer dan dat, want steeds vaker wordt er gebruikgemaakt van de zogenoemde watermethode om een heel jong kindje op te baren. Het zoontje van Chris en Marsha van Eck uit Eindhoven werd na zeventien weken zwangerschap dood geboren. Een heel moeilijk moment voor het paar, maar Chris en Marsha willen graag vertellen over de watermethode, omdat zij dit heel mooie manier vinden om afscheid te kunnen nemen.

Marsha en Chris namen hun zoontje Connor mee naar huis

Bakje met water

“Het klinkt misschien een beetje bizar, maar je bewaart hem gewoon in een bakje met kraanwater”, vertelt Marsha. “Daardoor blijft hij langere tijd mooi. Je kunt hem dan gewoon mee naar huis nemen. We hebben Connor zo een week bij ons gehad. Zeker voor mijn andere kindje was het heel fijn om zo afscheid te kunnen nemen.”

“Het was echt heel mooi om zo thuis afscheid te kunnen nemen", beaamt Chris. "Het verdriet is heel groot, maar dit maakt het wel gemakkelijker om er mee om te kunnen gaan.”

Bekijk de video in de tweet hieronder