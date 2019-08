Doek valt voor winkels Hudson's Bay, eind dit jaar sluiten alle vestigingen

Warenhuisketen Hudson's Bay vertrekt eind 2019 uit Nederland. Na amper twee jaar verdwijnen in Brabant de winkels in Breda, Tilburg en Den Bosch weer. In totaal verliezen meer dan 1400 mensen hun baan. Dat blijkt uit documenten in het bezit van Het Financiële Dagblad.

Helemaal onverwacht komt de sluiting van de warenhuizen niet. Het gaat namelijk al lange tijd niet goed met Hudson's Bay in Nederland. Bij het bedrijf werd in juni een financieel adviseur ingehuurd om de opties voor de vijftien winkels te bekijken. Dit omdat er niet naar verwachting werd gepresteerd. Daarbij werd al aangegeven dat er mogelijk winkels gingen sluiten.

LEES OOK: 'Warenhuizen van Hudson's Bay gaan mogelijk dicht' [VIDEO]

Collectief ontslag

"Vanwege de langdurig financieel onhoudbare situatie hebben de aandeelhouders van HBC (Hudson's Bay Company) besloten de verdere financiering te stoppen en de winkels in Nederland te sluiten per eind 2019", valt volgens het FD te lezen in een brief namens HBC. "Dit betekent dat er een collectief ontslag zal worden voorbereid voor alle medewerkers."

LEES OOK: Eerste Hudson's Bay in Brabant gaat deuren openen: 'Dit is geen dooie V&D'

Dat collectieve ontslag moesten medewerkers in de media vernemen. In een van de documenten wordt namelijk benadrukt dat alle informatie onder strikte geheimhouding is. Een sociaal plan is in de maak en er wordt gewerkt aan een afvloeiingsregeling voor tijdelijke en vaste medewerkers. Een woordvoerder van Hudson's Bay was zaterdagochtend niet bereikbaar voor commentaar.

Compensatie

Vakbond CNV Vakmensen wil op een zo kort mogelijke termijn met de directie om tafel om een goede compensatie af te spreken. Volgens bestuurder Jacqueline Twerda heeft Hudson's Bay zijn ambities nooit waargemaakt. De klandizie bleef uit en de kosten bleven hoog.

"En nu ligt er het voorgenomen besluit om te sluiten. Er is geen sprake van een faillissement. De directie meldt ons dat er zelfs ruimte is voor een sociaal plan. Dat gesprek ga ik uiteraard graag op korte termijn aan. Heel veel mensen komen nu ineens op straat te staan. Een compensatie van die pijn is nodig", aldus Twerda.