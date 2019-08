Vrijwillige brandweer heeft last van forensgedrag: 'Vrijwilligers overdag vaak niet inzetbaar'

Net als veel andere vrijwilllige brandweerkorpsen hebben ze ook in Beek en Donk last van het huidige forensengedrag. "Vroeger waren het vooral plaatselijke middenstanders die zich als vrijwilliger aanmeldden", legt bevelvoerder Henk Cortenbach uit. "Die hadden een eigen bedrijf in het dorp en waren snel inzetbaar. Maar dat is nu anders. Veel dorpelingen werken nu in een andere plaats en kunnen daarom overdag niet opgeroepen worden."

Bluswagen voor zes brandweermensen

In de avonduren en weekenden beschikt het korps meestal wel over voldoende vrijwilligers. "Dan zijn onze vrijwilligers die elders een baan hebben weer thuis. Er zijn zes brandweermensen nodig om uit te kunnen rukken met een bluswagen. Als we dat niet halen, kunnen we niet gaan." Omdat niet iedereen altijd beschikbaar is, moet het korps zeker achttien leden hebben. "Dat halen we in Beek en Donk niet meer."

Het korps heeft twaalf volledig opgeleide brandweervrijwilligers en kan dus nog wel wat nieuwe aanwas gebruiken. "We proberen vooral in eigen kring mensen enthousiast te maken", zegt Henk Cortenbach. "Dat werkt in een dorp toch beter dan grote wervingscampagnes. Je wijst mensen erop wat je op deze manier kunt betekenen voor de gemeenschap. We komen om te helpen." Schoolkinderen worden warm gemaakt op de jaarlijkse roefeldag of via de jeugdbrandweer die Beek en Donk deelt met de omringende dorpen. "In de hoop dat er altijd een paar bij zijn die doorstromen naar het grote korps."

'Iedere spreekbeurt ging over de brandweer'

Voor Tim Slegers was het nooit de vraag of hij brandweerman zou worden, maar wel wanneer. "Ik ben opgegroeid naast de brandweerkazerne in Helmond. Ik was daar vaak, iedere spreekbeurt op school ging over de brandweer. Toch duurde het nog lang voordat hij zich werkelijk aanmeldde. "Ik heb jarenlang gevoetbald en toen ik daarmee stopte ging ik het bezig zijn in teamverband heel erg missen."

Toen hij via kennissen gevraagd werd om actief te worden in het brandweerkorps kwam de oude interesse weer terug. Spijt heeft nog niet gehad van zijn aanmelding. "Het is misschien wel meer dan ik ervan verwacht had", zegt hij met net zijn basisopleiding achter de rug. "Ik heb in hele korte tijd heeft veel geleerd en veel ervaringen opgedaan."

Geen probleem voor de baas

Als zwemleraar is het voor Tim niet altijd mogelijk om meteen uit te kunnen rukken. "Ik kan kinderen niet zomaar alleen in het water achterlaten, maar als ik op kantoor werk heeft mijn baas er geen probleem mee als ik alles uit mijn handen laat vallen en naar de kazerne ga."

Lars van Kaathoven (23) zag op sociale media een oproep van het brandweerkorps voorbij komen. Hij meldde zich aan en heeft net zijn keuring achter de rug. "Ik kan binnenkort beginnen aan de opleiding." Met een baan in zijn woonplaats is Lars de ideale kandidaat voor het Beek en Donkse brandweerkorps.

Adrenaline boost

"Zodra de pieper gaat krijg ik een enorme adrenaline-boost", zegt Yorrick Bouwmans. "Dan denk ik: we mogen weer." Hij is net als Tim nog stagiaire. "Mijn schoonvader was brandweerman en heeft me een paar keer meegenomen. Via hem kreeg ik de smaak te pakken." Dat hij in de opleiding ook meer te weten komt over brandveiligheid vindt hij mooi meegenomen.