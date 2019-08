Roy Meyer uit Breda pakt brons op WK judo

Judoka Roy Meyer heeft Nederland de vierde medaille bezorgd op de WK in Tokio. De Bredanaar was in de strijd om het brons bij de zwaargewichten (+100 kg) met waza-ari (de op een na hoogste score) te sterk voor titelverdediger Goeram Toesjisjvili.

Meyer had na verlies in de kwartfinales via de herkansing alsnog de kans gepakt om voor een medaille te mogen judoën. Henk Grol, eveneens uitkomend in de zwaarste klasse, werd zevende.

Eén ticket

Meyer, twee jaar geleden derde bij de EK en als achtste geplaatst in Tokio, had de kwartfinales bereikt ten koste van de Rus Inal Tasoev (op straffen in de golden score) en Duurenbayar Ulziibayar uit Mongolië (op straffen). Maar in de strijd om een ticket voor de halve finales ging het mis tegen de Tsjech Lukas Krpalek. De regerend olympisch kampioen won in de golden score op straffen. Meyer herpakte zich in de herkansingen met eerst winst met een houdgreep op de Brazilaan David Moura en vervolgens dus een succesvol optreden tegen de Georgiër Toesjisjvili.

Meyer zette met zijn bronzen plak een belangrijke stap richting Olympische Spelen, waar volgend jaar in dezelfde Budokan-hal om de judomedailles wordt gestreden. Voor Nederland ligt per gewichtsklasse slechts één ticket klaar.