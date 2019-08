Hond redt vrouw uit brandend chalet op camping in Nieuw-Vossemeer: 'Ze hoorde de rookmelder niet'

Van de chalets is niets meer over. (Foto: Dirk Verhoeven)

Dit is over van de chalets, een dag na de brand. (Foto: Dirk Verhoeven)

De eigenaresse van een houten chalet op een camping in Nieuw-Vossemeer is door haar hond gered van een brand. De vrouw lag vrijdagavond te slapen toen het chalet vlam vatte. Ze kon net op tijd samen met haar hond vluchten.

Angelique Schreurs is de eigenaresse van camping Mattenburg. Ze werd vrijdagavond rond negen uur gealarmeerd. "Toen ik buiten kwam, zag ik de vlammen al. Ik wist meteen dat dit een serieuze fik was.”

Oordoppen

De eigenaresse van een van de chalets, lag te slapen met oordoppen in. “Ze had gelukkig een hond”, vertelt Schreurs. “Want ze hoorde de rookmelder niet. De hond is onrustig geworden in de slaapkamer en toen is ze daarvan wakker geworden.”

Het chalet stond toen al vol met rook en de vrouw kon niet via de deur vertrekken. “Ze is met de hond onder haar arm naar buiten gesprongen en naar ons toe gerend. Toen hebben we meteen de mensen hier geëvacueerd.” De brandweer was er snel bij, maar kon de chalets niet meer redden. Wel kon worden voorkomen dat het vuur oversloeg naar naastgelegen stacaravans.

In shock

De vrouw die het chalet net op tijd kon ontvluchten is in shock. “Haar man was er net even, maar die kan het eigenlijk niet aanzien. En zij zit thuis en wil ook echt niet komen. Ze wil het zo niet zien”, aldus Schreurs.

Extra vervelend is dat het echtpaar twee jaar lang bezig is geweest met het bouwen en verfraaien van het chalet. Ze wilden net starten aan de eerste drie weken vakantie.

