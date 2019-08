Zwarte rook boven Antwerpen goed te zien in West-Brabant

Boven Antwerpen hangen zaterdagavond grote rookwolken, die goed te zien zijn in West-Brabant. Er is geen brand, wel wordt afgefakkeld op het industrieterrein.

Onder meer in Woensdrecht, Roosendaal en Bergen op Zoom klagen mensen over de zwarte rook. Het affakkelen is nodig nadat er zaterdagmiddag een technische storing ontstond bij BASF in Antwerpen.

Veiligheidsprocedure

Fakkelen is een normale veiligheidsprocedure bij een storing of onderhoud. Het is nodig om de procesgassen te verwijderen uit de installatie.

BASF verontschuldigt zich 'bij de buren voor de mogelijke hinder en stelt alles in het werk om deze tot een minimum te beperken', meldt het bedrijf op haar website. De overlast kan 12 uur tot 24 uur aanhouden.