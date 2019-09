Bob roetsjt voor laatste keren naar beneden, 'Ik ga wel een traantje laten, denk ik'

Een laatste ritje maken in de Bobsleebaan van de Efteling. Liefhebbers komen er zondag speciaal voor naar het pretpark in Kaatsheuvel. De Bob roetsjt in de avond na 34 dienstjaren voor het allerlaatst naar beneden, als het niet regent. "Een zware dag. Ik heb amper geslapen vannacht", aldus een fan.

"We gaan het wel missen", vertelt een vrouw die net uit de attractie komt. "Mijn kinderen willen volgens mij meteen nog een keer, dus we gaan weer aansluiten in de rij."

'Verdrietige dag'

"Ik vind het een verdrietige dag. Je ziet dit soort banen niet veel in Europa. Erg jammer dat het weggaat", vertelt een man. Een echte liefhebber. Hij draagt zelfs een shirt met het logo van de Bob erop. "Ik ga er al van jongs af aan in."

Eftelingmedewerker Teun staat al bijna 5 jaar bij de baan. Hij sluit niet uit dat hij met een traantje afscheid neemt. "Ik ga de werkzaamheden toch wel het meest missen. Er was hier nog heel veel te doen. Tegenwoordig is alles geautomatiseerd en hier moest nog veel handmatig gebeuren."

Bekijk de video en lees verder.

De Bobsleebaan had al geruime tijd last van ouderdomskwaaltjes. Er waren storingen en er werd besloten om de baan dicht te gooien, zodra er regendruppels vallen. Ook worden dit soort achtbanen niet meer gemaakt, dus is het lastig om aan onderdelen te komen als er iets vervangen moet worden.

Laatste rit voor medewerkers

Het allerlaatste ritje in de Bob is weggelegd voor medewerkers en oud-medewerkers die bij de baan hebben gestaan. Zij zullen rond half negen 's avonds instappen.

Op de plek van de Bobsleebaan komt een nieuwe familie-achtbaan: Max & Moritz. Het gaat om een dubbele achtbaan. De naam en het thema zijn gebaseerd op een Duits verhaal. Het gaat over twee kwajongens die hun dorp onveilig maken met hun streken. De attractie opent in het voorjaar van 2020.