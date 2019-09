Buurtschap Tiggelaar wint 78ste editie van bloemencorso Zundert

De ontlading bij het buurtschap was gigantisch: bouwers en buurtgenoten kwamen massaal het Oranjeplein oprennen na het besluit van de ervaren vakjury. Natuurlijk werd de winnaar met de traditiegetrouwe jubel 'Jullie mogen stoppen!' bekendgemaakt.

Er waren dit jaar veel kanshebbers. Buurtschap Klein Zundert zat het niet mee: door een technisch mankement klapte de wagen niet open, iets wat wel wel de bedoeling was.

Tiggelaar wint ook de derde publieksprijs. Buurtschap Klein-Zundertse Heikant werd tweede, won de eerste publieksprijs én de pluim (‘vanwege de mate waarin de figuratie is geïntrigeerd in het decor van de wagen’). Buurtschap Markt werd derde. Het Terracottaleger van ’t Stuk krijgt de tweede publieksprijs.

Het bloemencorso

Het corso slingerde zondag voor de 78ste keer als een kleurrijk lint door de straten van Zundert. Elk jaar vindt daar weer een grote strijd plaats: welke van de twintig buurtschappen heeft de onmetelijke eer om de Zundertse Jubel te mogen ontvangen?

De bekendmaking van de winnaar was dit jaar voor het eerst op het Oranjeplein in plaats van op De Markt. ie jubel is het ultieme compliment voor het maandenlange zwoegen en zweten van de winnende bouwers, die tienduizenden dahlia's in hun wagens verwerken.

Naast de eerste prijs wordt er ook nog een publieksprijs uitgereikt. Morgen vindt er nog een tentoonstelling, twee presentatierondes én een afscheid van de wagens plaats.

Ook markant: het Zunderts bloemencorso werd dit jaar gefilmd door het Zuid-Koreaanse Samsung. Het technologiebedrijf wil de beelden van het kleurrijke bloemengeweld gebruiken als testbeeld voor televisies.

Om precies te zijn: het gaat dan om beelden op televisies die overal ter wereld in de winkel hangen. De afgelopen dagen werden de dahliavelden al gefilmd door een Australisch productieteam.

Vorig jaar

In 2018 werd het corso gewonnen door buurtschap ’t Stuk. Het buurschap verbeeldde drie grote leguanen die levensecht over het parcours bewogen, ofwel ‘Inguana interaction’.

Dit jaar deed buurtschap ’t Stuk het dit jaar heel anders: het bouwde geen wagen, maar koos naar eigen zeggen voor 'een corsocreatie' die bestaat uit 96 soldaten van het Chinese terracottaleger.