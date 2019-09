Handelaren willen geld verdienen met speciale Eftelingspeldjes op Marktplaats

Fans van de Efteling, of specifieker de Bobsleebaan, zijn boos. Voor het afscheid van de attractie was een speciaal speldje gemaakt: de Bob-pin. Met een gelimiteerde oplage van duizend stuks waren deze vooral voor de liefhebber bedoeld, maar handelaren zagen hun kans. Zij zouden tientallen speldjes hebben gekocht en verkopen die nu voor hoge prijzen op Marktplaats.

De Bob rijdt zondag haar laatste ritjes in Kaatsheuvel. Na 34 jaar verdwijnt de familie-achtbaan uit het pretpark. Op deze laatste dag kon daarom het unieke souvenir gekocht worden. De verkoop startte om tien uur, drie kwartier later waren ze uitverkocht.

Niet lang daarna verschenen de eerste advertenties op Marktplaats. Mensen bieden de pins aan en vragen gerust vier keer zoveel. Het speldje kostte in het park vijf euro, op de handelssite wordt er 20 tot zelfs 75 euro voor gevraagd.

Op Twitter klagen mensen dat ze het niet eens zijn met het beleid. De Efteling had geen maximum gesteld per koper. “Belachelijk dit”, schrijft Luuk. “Omdat mensen vijftig pins tegelijk kopen zijn de Bob-pins nu al uitverkocht. Goed geregeld weer Efteling!”, laat Mandy weten. Henk Jan noemt het ‘diep triest’.

Reactie Efteling

"We vinden het heel vervelend dat ze nu op Marktplaats staan", laat een woordvoerder van de Efteling weten. "Ze waren inderdaad binnen drie kwartier uitverkocht. Dat heeft ons overvallen, dat hadden we niet verwacht."

Ze snapt dat mensen balen dat ze hebben misgegrepen, omdat mensen er meerdere tegelijk kochten. "We hebben niet de overweging gemaakt om een maximum in te stellen, omdat dit eigenlijk nog nooit is gebeurd. We hebben wel eens vaker pins gehad en die waren nooit binnen een dag uitverkocht."

Het pretpark overweegt om de speldjes bij te laten maken. "Dat kan ik nu nog niet met honderd procent zekerheid zeggen. Als dit gebeurt, laten we dit weten via onze kanalen op social media."