DEURNE -

Wat doe je als je zoon naar Australië verhuist, en je wilt hem heel graag bezoeken. Maar je hebt ook nog eens gigantische vliegangst. Dat was het dilemma van Tinus uit Deurne. In een dronken bui vulde hij een prijsvraag in van een loterij in met de wens om van zijn angst af te komen. En dat gebeurde.