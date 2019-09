'Nederlaag met perspectief', ongelukkig debuut Ogenia schenkt Feyenoord de zege bij Willem II

Willem II-watcher Fabian Eijkhout kijkt in een video terug op de nederlaag van de Tilburgse ploeg.

Ogenia kwam als invaller in minuut 72 binnen de lijnen, Berghuis schoot de strafschop in minuut 74 tegen de touwen. 'Zuur voor het team, zuur voor de club. Maar vooral heel zuur voor Justin Ogenia', zei aanvoerder Jordens Peters na afloop. De jongeling stond met zijn fout aan de basis van de nederlaag. "Vervelend, maar het is voor hem de beste manier om snel te leren."