PSV nekt RKC in Brabantse derby, Willem II onderuit tegen Feyenoord

De Brabantse derby tussen RKC Waalwijk en PSV is zondagavond in Eindhovens voordeel beslist. De ploeg van Mark van Bommel won met 3-1. Eerder op zondag verloor Willem II met 0-1 van Feyenoord.

Melle Meulensteen zette de Waalwijkers vlak voor rust nog wel op 1-0, maar na rust had PSV beduidend meer smoel dan in de eerste helft en hielp Quasten (eigen doelpunt) een handje mee met de 1-1. Daarna sloegen de Eindhovenaren toe via Baumgartl en Mitroglou.

Willem II onderuit

Eerder op zondag hielp een ongelukkige invalbeurt van debutant Justin Ogenia Feyenoord langs Willem II. De jonge verdediger uit Helmond veroorzaakte

pal na zijn invalbeurt een strafschop, die door Steven Berghuis werd benut.

Willem II-watcher Fabian Eijkhout kijkt in een video terug op de nederlaag van de Tilburgse ploeg.

Ogenia kwam als invaller in minuut 72 binnen de lijnen, Berghuis schoot de strafschop in minuut 74 tegen de touwen. 'Zuur voor het team, zuur voor de club. Maar vooral heel zuur voor Justin Ogenia', zei aanvoerder Jordens Peters na afloop. De jongeling stond met zijn fout aan de basis van de nederlaag. "Vervelend, maar het is voor hem de beste manier om snel te leren."