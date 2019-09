Nozems en kakkers op historische brommers en motoren in Heusdense Heerenrit

De derde editie van de Heusdense Heerenrit is een doorslaand succes geworden. Voor het eerst in het driejarig bestaan van de Heusdense Heerenrit verschenen zondag aan de start in Drunen, meer dan honderd historische motoren en brommers. Om de sfeer van de jaren vijftig en sixties extra te benadrukken was de deelnemers gevraagd om in kleding te komen, die in het bewuste tijdperk ook in het echt werd gedragen. Het werd een rit in stijl.

“Dat betekent een jasje en een dasje en dat is heel wat anders dan mensen die normaal op een motor rijden”, vertelt Jeffrey naast zijn historische motor. Jeffrey gaat de tocht ook in stijl rijden in een keurig jasje met bijpassend vlinderdasje. “Daarom heet het ook Heerenrit.” De 80-kilometer lange rit voor oude motoren en brommers ging voor een groot deel door de regio Heusden / Waalwijk

Artistiekelingen reden op een Puch

Iets minder stijlvol gekleed, maar toch getooid met een nonchalant geknoopte stropdas, waren de deelnemers met historische brommers. In de jaren zestig domineerden de merken Puch, Zundapp en Kreidler het Nederlands straatbeeld. De 69-jarige Tony van den Zandvoort uit Den Bosch hoorde in die tijd tot de alternatievelingen. “Wij reden op een Puch en hadden heel lang haar. Dat van mij hing bijna op mijn kont. De nozems, de vetkuiven die reden op een Zundapp. Artistiekelingen reden op een Puch, het liefst met een heel hoog stuur.”

Love and Peace

Aan de Heusdense Heerenrit deed Tony mee met twee vrienden, uiteraard reden ze alle drie op een Puch. Toen en nu, het zijn en blijven artistiekelingen. Ondanks dat het lange haar reeds lang is verdwenen of grijs geworden is . “Het was de tijd van Love and Peace”, vertelt Tony. “Een fantastische tijd, met ook nog eens schitterend muziek.”

Deelnemers aan de Heusdense Heerenrit zamelden ook nog eens geld in voor het goede doel. De opbrengst van de derde editie gaat naar Villa Pardoes