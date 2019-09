Auto slaat over de kop op A67, weg lange tijd afgesloten

Een auto is zondagnacht over de kop geslagen op de A67 bij Liessel. Dit gebeurde rond een uur. Dit zou gebeurd zijn na een botsing met een bestelbus.

De automobilist moest door de brandweer bevrijd worden.

Traumaheli

Vanwege de ernst van het ongeluk werd een traumaheli opgeroepen. Die landde op de snelweg.

Het slachtoffer is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De trauma-arts ging met hem mee in de ziekenwagen.

Afsluiting

Vanwege het ongeluk werd de snelweg richting Venlo lange tijd volledig afgesloten. Specialisten onderzoeken hoe het ongeluk kon gebeuren. Verkeer richting Venlo krijgt nog altijd het advies om te rijden.