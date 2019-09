Groep van 10 tot 15 jongeren mishandelt man en vrouw in Oss

De jongeren zorgden zaterdagavond rond elf uur in de Ridderstraat in Oss voor geluidsoverlast, waarop de man naar de groep toe ging om hier met ze over te praten. Die discussie mondde vervolgens uit in een mishandeling.

Zowel de man als de vrouw werden door meerdere jongeren uit de groep mishandeld. Bij de man braken hierdoor twee tanden af. Ook zou hij, terwijl hij bewusteloos op de grond lag, meerdere schoppen tegen zijn hoofd hebben gekregen.

Naar ziekenhuis

De vrouw werd geduwd en kwam ongelukkig ten val waardoor haar arm uit de kom schoot. Zij is naar het ziekenhuis gebracht. Ook had ze een gekneusde duim.

De politie doet onderzoek. "We zijn op zoek naar mensen die meer weten of die de mishandeling hebben gezien. Zij kunnen zich ook anoniem melden", laat een woordvoerder van de politie weten.