'Misschien moet Mark van Bommel de aanvoerdersband afnemen van Pablo Rosario'

"PSV onwaardig." Clubicoon René van de Kerkhof oordeelt hard over de eerste helft van de Eindhovenaren zondagavond tegen RKC Waalwijk. Maar in de tweede helft liet PSV een ander gezicht zien en kantelde het duel. De 1-0 achterstand werd omgezet in een 3-1 zege. Daardoor achterhaalt PSV aartsrivaal Ajax op de ranglijst.

Clubicoon Willy van de Kerkhof vond RKC-PSV een 'leuke wedstrijd om te zien'. "In de eerste helft voetbalde RKC op zijn allerbest en PSV heel matig, ongeïnteresseerd. In de laatste minuut voor rust kreeg PSV een verdiende goal tegen, maar in de tweede helft zagen we een oppermachtig PSV. Verschrikkelijk leuk om te zien hoe snel het spel kan gaan als PSV een beetje ruimte krijgt. Toen was het zo gebeurd en had het ook 4-1, 5-1 of 6-1 kunnen worden. Leuk dat onze Griek - Konstantinos Mitroglou - nog even erin kwam. Een aparte speler, maar hij stond twee keer op de goede plaats. Een perfecte aanwinst."

Broer René vond de eerste helft zoals gezegd PSV-onwaardig. "Je mag niet in de problemen komen tegen een ploeg zoals RKC", benadrukt de ex-international. "Dat is in mijn ogen een degradatiekandidaat. RKC voetbalt wel leuk hoor, maar PSV had het in de eerste helft al moeten afmaken. Maar goed, ze hebben nu - vanwege de aankomende interlandweek - veertien dagen om hierover na te denken."

Mitrogol

Het was niet de eerste keer dat Mitroglou met zijn invalbeurt PSV de energie gaf die de ploeg kon gebruiken. Ook tijdens de Europa League-ontmoetingen tegen Apollon Limassol maakte de spits twee keer het verschil. Toch vindt Willy niet dat coach Mark van Bommel 'Mitrogol' snel een basisplaats moet geven.

"Zolang het op deze manier gaat - met vier of vijf jonge spelers erin - denk ik dat Mark het bij het juiste eind heeft. Als dit eenmaal gaat lopen, heb je die Griek - met alle respect - misschien niet meer nodig. Dan heb je een jong elftal dat tot steeds grotere hoogten kan stijgen."

Aanvoerdersband

Wat de broers wel tegenviel, was het spel van aanvoerder Pablo Rosario. "Ik vond hem ook zondagavond niet zo denderend voetballen", vertelt René. "Op dit moment is hij niet de Rosario die we vorig jaar zagen. Misschien moet Van Bommel hem de band afnemen en hem vrij laten voetballen. Hij is op dit moment niet de speler van wie we het moeten hebben."

Willy denkt dat Rosario wel langzamerhand in zijn aanvoerdersrol kan groeien. "Ik heb er wel vertrouwen in dat Rosario terugkomt. Misschien moet hij wennen aan de geweldige snelheid die er nu bij PSV aanwezig is met Armindo Bruma, Donyell Malen en Steven Bergwijn. Rosario is niet de snelste speler bij ons."

'Foutje van Adrie Koster'

Willem II verspeelde dit weekend de koppositie. Feyenoord was in Tilburg met 1-0 te sterk, via een goal van Steven Berghuis. Daardoor zakt de Tilburgse ploeg naar de vijfde plaats in de eredivisie. "Willem II liet na Feyenoord de genadeklap te geven", zag René. "Een beetje jammer. De club had wel een puntje verdiend, maar die penalty was terecht."

De strafschop werd gegeven nadat invaller Justin Ogenia Feyenoord-aanvaller Luis Sinisterra onderuit haalde in het strafschopgebied. "Misschien heeft Adrie Koster toch een foutje gemaakt", denkt Willy. "Had hij beter op 0-0 kunnen spelen en een andere keus moeten maken dan zo'n jonge, onervaren verdediger erin te brengen..."