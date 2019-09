Man speelt voor eigen rechter en schopt en slaat fietsendief tot bloedens toe

De politie in Eindhoven heeft een 43-jarige Eindhovenaar aangehouden die voor eigen rechter speelde en een fietsendief zwaar mishandelde in de nacht van zondag op maandag. Hij zou de dief hebben geschopt en geslagen en hij raakte daarbij zwaargewond in zijn gezicht. De dief zelf, een 39-jarige man uit Eindhoven, zit vanwege de diefstal ook vast.

De 39-jarige man zou eerder op de avond een fiets van een vrouw hebben gestolen in de Eindhovense wijk Woensel. Zij ging samen met haar vriend op zoek en vonden de dief. Ze reden hem met hun auto klem tegen de gevel van een huis op de hoek van de Reaumurstraat en de Groenewoudseweg.

Daarna volgde een vechtpartij tussen de twee mannen, waarbij de fietsendief het zwaar te verduren kreeg. Hij kreeg meerdere klappen en werd geschopt, terwijl hij nog op de grond lag.

Bloedsporen

De dief ging ervandoor en vluchtte een huis in in de Reaumurstraat. Agenten vonden de man uiteindelijk dankzij bloedsporen die richting het huis liepen. In het huis zat de hevig bloedende fietsendief. Hij is aangehouden en zit nog vast.

De politie heeft ook de vriend van de vrouw aangehouden, omdat hij bij de burgeraanhouding van de dief 'buitenproportioneel geweld heeft gebruikt'. Hij wordt verdacht van zware mishandeling en poging doodslag.