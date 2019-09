Brei een sjaal in vijf minuten, terwijl je toch op de trein moet wachten

Hij is nog een jonge student op de Design Academy in Eindhoven, maar hij valt op met zijn uitvindingen: George Barratt-Jones. Zijn filmpjes waarin hij de uitvindingen test op verschillende plekken in Eindhoven, verwonderen al ruim een half miljoen mensen van over de hele wereld. Zoals een hometrainer op het station waarmee je door te fietsen in vijf minuten een sjaal breit.

Welkom in de wereld van George Barratt-Jones. De veelbelovende student gaat stage lopen in New York, om mee te denken over reclamecampagnes voor Netflix, Converse of LG. In november mag hij zijn creativiteit laten zien tijdens lichtkunstfestival Glow. Zijn ontwerp heeft-ie al klaar. Een enorme plant die licht geeft. Van acht meter hoog.

Honderdduizenden mensen zullen zijn werk dan zien. “Alles moet een functie hebben en het moet leuk zijn. Ik vind blijdschap heel belangrijk. Mensen moeten meer lachen.

Tientallen journalisten

De fiets is een regelrecht succes. Al veertig journalisten skypten met hem, voor een interview vanuit het buitenland. “Ik nam vaak de trein. Stond ik daar kou te lijden op het perron. Mensen naast mij waren met hun mobiel bezig. Ik vond dat we wel iets konden doen met de tijd die we staan te wachten. Ik dacht aan warmte – sjaals – bewegen – een fiets. Die heb ik samengevoegd en zo kwam er een machine waarmee je een sjaal breit”.

Vooral vanuit Azië is er veel belangstelling. “Ze maken daar veel stoffen. Ze willen de fiets in fabriek hebben. Het is superleuk om klanten een sjaal mee te laten nemen van de stof die zij daar maken.”

Niet zo serieus

Het is niet het enige wat George heeft bedacht. Zo kwam hij met een lamp in de vorm van een wolk gevuld met water. Handig voor als je wat wilt drinken tijdens het eten. Of een bankje dat gaat bewegen zodra je er wat langer op zit. Zo ga je vanzelf minder zitten en meer bewegen. En een bushalte die hij in een paar minuten ombouwt tot een koffiebar. “Iedereen gaat naar zijn werk en niemand praat tegen elkaar. Je ziet die mensen elke dag. Dus ik dacht ik maak er een café van.”

En zo komt de filosofie van de creatieveling elke keer weer naar voren: “Design hoeft niet allemaal zo serieus te zijn. Ik ben een McDonald’s designer. Iedereen houdt van een Big Mac. Het is simpel, maar het is toch altijd leuk.