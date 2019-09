Steekpartij die zorgde voor veel tumult bij McDonald's in Tilburg: nieuwe verdachten opgepakt

TILBURG -

De politie heeft twee nieuwe verdachten aangehouden voor de steekpartij op het Pieter Vreedeplein in Tilburg op 12 januari. Een 18-jarige jongen zou daarbij gewond zijn geraakt. Vrienden van het slachtoffer vluchtten na het incident de McDonald's op het Piusplein in. De fastfoodzaak werd na het incident een uur lang hermetisch afgesloten. Niemand mocht naar binnen of naar buiten.