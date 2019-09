Fors lagere straf voor doodsteken Gertjan Schiltmans: ruim zeven jaar cel

Een 31-jarige man uit Cuijk heeft in hoger beroep een fors lagere straf gekregen voor het doodsteken van Gertjan Schiltmans. Voor het hof weegt zwaar mee dat het slachtoffer degene was die tijdens een ruzie als eerste aanviel met een mes. Daarom werd nu een straf opgelegd van zes jaar en negen maanden, in plaats van elf jaar.

Op 6 oktober 2016 was de verdachte op bezoek bij Gertjan Schiltmans in zijn appartement, waarbij ze allebei onder invloed van alcohol waren. Op een gegeven moment ontstond er onenigheid tussen de mannen. Het slachtoffer haalde een mes uit een keukenla en bedreigde en raakte de verdachte hiermee in zijn elleboog. De verdachte wist het mes om te draaien waardoor het terechtkwam in de buik van het Gertjan Schiltmans. Er ontstond een worsteling en de verdachte zou toen meerdere keren hebben gestoken om het slachtoffer te overmeesteren.

Zelfverdediging

De verdachte had de dag na het incident uitgebreid aan een vriend verteld wat er was gebeurd. Daarbij vertelde de verdachte ook dat hij meerdere keren had gestoken. Volgens de advocaat van de 31-jarige man handelde hij uit zelfverdediging. Dit gelooft het hof niet.

De straf is in hoger beroep lager uitgevallen omdat het hof rekening heeft gehouden met de omstandigheden van die avond. Het slachtoffer heeft de verdachte namelijk als eerste aangevallen. Dat zorgde ervoor dat de verdachte in deze situatie kwam, vindt het hof. Het hof acht de kans op herhaling ook klein. Alles bij elkaar opgeteld heeft het hof besloten tot een kortere gevangenisstraf.

Schadevergoeding

Naast de zes jaar en negen maanden celstraf moet de verdachte ook een schadevergoeding van bijna tweeduizend euro aan de moeder van het slachtoffer betalen.

LEES OOK: Elf jaar cel voor man die Gertjan Schiltmans doodstak