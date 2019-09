Eigenaar verwoest Haarendael laat antikraakbewoners landgoed bewaken na brand

Wim Vugts, de eigenaar van Landgoed Haarendael, noemt de brand een groot drama. Bij de brand ging een groot deel van het complex verloren. Vugts was zaterdag in zijn vakantiehuisje in Zeeland toen hij werd gebeld door de brandweer. "Ik kreeg te horen dat er brand was op het landgoed. Ik vroeg meteen hoe erg het was. Het antwoord was: 'heel erg'. Toen heb ik meteen mijn spullen gepakt en ben ik naar Haaren gereden."

Onderweg kreeg Vugts al wat foto's toegestuurd op zijn telefoon. "Toen zag ik al dat het in lichterlaaie stond."

LEES OOK: 'Dit is een culturele ramp van de bovenste orde', brand verwoest groot deel van landgoed Haarendael

Drama

In Haaren aangekomen zag hij met eigen ogen de vlammen uit het pand slaan. "De brandweer zei dat er niets meer te redden viel. Ik ben nog tot tien uur 's avonds daar gebleven, maar de vlammen waren onhoudbaar. Ik heb eigenlijk geen woorden voor wat er gebeurd is. Het is een groot drama."

Bekijk de dronebeelden hieronder. De tekst gaat verder onder de video.

Antikraak

Het rommelde al langere tijd rondom Landgoed Haarendael. Er was al eens ingebroken en pas geleden werd er brand gesticht. Vugts wilde het gebouw daarom graag antikraak laten bewonen. Dat probeerde hij naar eigen zeggen al jaren te regelen. Maar de overheid werkte volgens hem niet mee. Wrang genoeg stond er voor maandagmiddag een gesprek gepland met de gemeente. Dat gesprek is ondanks de brand gewoon doorgegaan.

Vugts is tevreden met de uitkomst van het gesprek. "Ik heb van de burgemeester de toezegging gekregen dat er mensen antikraak mogen gaan wonen om de boel in de gaten te houden. "Binnen enkele dagen trekken er acht seizoensarbeiders in het koetshuis en het gebouw ernaast, de hofstede. En als dat goed gaat, komen er mogelijk ook tijdelijk mensen in het paviljoen en twee andere gebouwen te wonen. Daar ben ik blij mee."

Herbouwen

Toch heeft die blijdschap ook een donker randje. Vugts legt uit: "Als de oorzaak van de brand vandalisme of brandstichting blijkt te zijn, dan had het misschien voorkomen kunnen worden als ik eerder toestemming had gekregen om het landgoed antikraak te laten bewonen. Maar ik wil liever vooruit kijken. We gaan redden wat er te redden valt en de rest gaan we herbouwen in de stijl van hoe het was."