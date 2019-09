De dag na 'Dolle Dinsdag' werd Kamp Vught ontruimd

In Vught wordt het concentratiekamp sinds gisteren ontruimd. Alle gevangen mannen moeten op transport naar de kampen Sachsenhausen en de vrouwen worden gedeporteerd naar Ravensbrück. Dit speelt op weg naar de bevrijding van Brabant. Iedere dag lees je alle gebeurtenissen van die dag in 1944.

Meer dan honderd gevangenen blijven achter in Vught en worden door de Duitsers doodgeschoten op de fusillade-plaats. Een van de vele verzetsmensen die dood wordt geschoten in kamp Vught is Sjef Adriaansen uit Woensdrecht.

Slecht weer

Operatie Comet -gepland voor 7 september- wordt uitgesteld. Doel van die militaire verrassingsaanval is Nijmegen en Arnhem vanuit de lucht bezetten en zo een grondleger de kans geven snel door te stoten naar het hart van Hitler-Duitsland. De operatie kan niet doorgaan want het weer is te slecht. Het idee blijft liggen en wordt opnieuw aangepast en verder uitgewerkt.

Het 30 korps -de latere bevrijders van Oost-Brabant- zet de opmars na een pauze van 24 uur voort. Intussen is er veel veranderd. De Duitsers zijn bezig met de verdediging. Ze versterken overal hun posities. In Noord-België raken geallieerden en Duitsers weer slaags.

De kranten van 1944

Tijdens de oorlog verschenen ook kranten. Jan de Wit uit Rosmalen verzamelde ze en wij mochten in zijn archief kijken. Wil je de krant van deze dag in 1944 ook nalezen, klik dan hier.