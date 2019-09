Verstekelingen in vrachtwagen bij Dinteloord bellen politie vanwege zuurstofgebrek

De verstekelingen zaten in een Spaanse vrachtauto (foto: Anthony Decock/Dekortmedia )

In een vrachtauto zijn maandag op de A4 bij Dinteloord vijf verstekelingen aangetroffen. Ze zijn vermoedelijk van Noord-Afrikaanse afkomst.

De verstekelingen zaten achterin een Spaanse koelwagen die geladen was met meloenen. Via een mobiele telefoon namen zij rond kwart voor zeven contact op met de Belgische politie omdat ze last hadden van zuurstoftekort. De politie trof vijf mannen aan zonder identiteitspapieren. Ze zijn uit voorzorg door ambulancepersoneel nagekeken.

De mannen zijn overgedragen aan de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM). De chauffeur van de vrachtauto is aangehouden. Het is niet duidelijk waar hij naartoe onderweg was.