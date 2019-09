Gewonde bij steekpartij op de Spoorlaan in Oss, vier verdachten vluchten in zwarte auto

OSS -

Een man is maandagavond op de Spoorlaan in Oss gewond geraakt bij een steekpartij. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn arm en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is het slachtoffer aangevallen door vermoedelijk vier verdachten. Na het voorval zijn de verdachten er in een zwarte auto vandoor gegaan.