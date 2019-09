Vader Yuri van Gelder krijgt taakstraf voor 2,4 kilo wiet in huis

De politie vond gedroogde henneptoppen in het huis (foto: politie).

De vader van Yuri van Gelder, bij wie in januari 2,4 kilo wiet in huis werd gevonden, krijgt een taakstraf van tachtig uur. Dat meldt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie aan Shownieuws.

Nu Simon van Gelder dit schikkingsvoorstel heeft geaccepteerd, is de zaak wat justitie betreft, afgedaan. De gevonden hennep had een straatwaarde van duizenden euro’s.

De politie kwam de hennep op het spoor door 'afwijkend stroomverbruik in de straat'. In het huis van Van Gelders ouders vond de politie naast de gedroogde wiet ook een hennepkwekerij. Deze was niet meer actief. Ook bij de buren werden hennepgerelateerde goederen gevonden.

Drie maanden op slot

De burgemeester van Waalwijk besloot in februari dat het huis vanwege de hennepvondst drie maanden op slot moest. De ouders vochten dat besluit aan bij de rechtbank, omdat ze vonden dat ze al genoeg waren gestraft door alle media-aandacht, maar de rechter gaf hen ongelijk.