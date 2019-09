Wie raasde met brede banden door het Leenderbos en richtte daar grote schade aan?

Een spoor van vernieling is achtergelaten in het Leenderbos. Een pas ingezaaide akker is gebruikt als crosskuil, en er is dwars door het bos en een hekwerk gereden. Boswachter Erik Schram denkt dat dit gebeurd is met een tractor of Unimog, een kleine vrachtwagen. Hij kan absoluut niet lachen om dit ‘grapje’: “Het herstel gaat ontzettend veel geld en tijd kosten. We zitten echt niet te wachten op deze onzin.”

Het spoor van vernieling werd maandagochtend ontdekt door boswachters van Staatsbosbeheer. “Zaterdagavond waren er nog collega’s tot laat in de avond in het gebied aanwezig, maar toen was er nog geen schade”, zegt Schram.

“Toen ik het zag, dacht ik eerst: hier heeft gewoon een tractor gereden, zoals dat ook is toegestaan. Maar toen zag ik dat alles helemaal naar de Filistijnen was. Ze zijn dwars door de akker heen gereden en op de zandweg is duidelijk een slinger van bandensporen te zien”, vertelt Schram. “Ik ben boos en teleurgesteld. Waar is dit nou voor nodig?”

‘Dader uit omgeving Soerendonk of Gastel’

Schram heeft geen idee wie het natuurgebied heeft vernield. De bandensporen leidden volgens hem naar Soerendonk of Gastel. “Ik denk dus dat het iemand uit die omgeving is geweest”, zegt hij. Ook denkt hij aan de bandensporen te zien dat het een tractor of een Unimog, een kleine vrachtwagen, is geweest.

Volgens Schram is het al een keer eerder gebeurd dat mensen in het Leenderbos met een tractor of een Unimog hebben ‘rondgecrosst’. “Toen hebben ze gewoon over de houten slagboom heen gereden”, vertelt hij. Destijds zijn er geen maatregelen genomen. Nu hopen de boswachters dat iemand iets gezien heeft of dat er op wildcamera’s beelden te zien zijn van de dader.

Duizenden euro’s

Het herstel gaat volgens Schram een paar duizend euro kosten. “De net ingezaaide akker is het meest beschadigd. Daar is meerdere keren overheen gereden en daar zijn de sporen soms wel een halve meter diep. Dat moeten we weer helemaal gaan egaliseren, verwerken en inzaaien.”

Ook de zandwegen zijn flink beschadigd. “De zandwegen moeten jaarlijks hersteld worden. Dat was net gebeurd, en nu zijn ze al helemaal kapot gereden. Om die wegen te herstellen, moeten we weer aannemers inhuren. Als je dat allemaal optelt, gaat dat een hoop geld kosten”, aldus Schram.

En niet alleen geld, benadrukt Schram: “Het is echt een verspilling van tijd. Die tijd konden we beter gebruiken voor het werk in het natuurgebied.” Het herstel laat nog op zich wachten. “Eerst moeten we kijken of we het geld beschikbaar hebben. Als we dat niet hebben, blijft het de rest van het jaar zo.”