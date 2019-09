Eerste album Doe Maar kwam veertig jaar geleden uit en drummer Carel Copier uit Mill was erbij

De oud-drummer van Doe Maar, Carel Copier, heeft veel mooie herinneren aan het eerste album dat precies veertig jaar geleden uitkwam. De drummer uit Mill was getuige van de eerste nummers van de band, toen al met Ernst Jansz, maar zonder Henny Vrienten. “Het album had nogal uiteenlopende stijlen.”

Tijdens de opnames in 1979 sliepen de leden van het toen nog onbekende bandje in een appartement bij de studio van Johnny Hoes in Weert. De drummer is die eerste nacht daar niet vergeten. “Ik weet nog dat ik een ruige salto maakte op het bed waar ik in zou slapen. De salto lukte aardig, maar ik zakte gelijk door het bed. Dat moest ik de volgende dag wel even uitleggen.”

Copier was niet alleen drummer, hij nam ook bij verschillende nummers de zang voor zijn rekening. Daarnaast schreef hij ook drie nummers voor Doe Maar. Ook in die tijd zat er al veel reggae in de muziek van Doe Maar.

Beroemd

Doe Maar stond aan het begin van zijn loopbaan en het eerste album, dat ook Doe Maar heette, had nog niet heel veel succes. Dat kwam pas toen Henny Vrienten er een jaar later bij kwam. “Dat was bij het album Skunk. Hij kwam erbij en Doe Maar werd beroemd met nummers als 1 dag of 2..”

Carel ging in 1981 weg bij de band, omdat het succes uitbleef, en werd vervangen door een andere drummer. Doe Maar kende daarna vele successen en is ondertussen al zo’n twaalf reünies verder. De drummer uit Mill heeft in 2016 nog eens meegedaan. "Ik vond het leuk om mijn neus nog een keer te laten zien. Ik heb nog wel een klein beetje contact met de boys.”

Tegenwoordig is Copier nog steeds muzikant. En ook schildert hij graag.