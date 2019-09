Steeds meer oehoes in beslag genomen, Vogelrevalidatiecentrum Zundert heeft extra plek nodig

Deze in beslag genomen dieren kunnen niet meer in de natuur worden uitgezet: "Ze zijn door de mensen verwend. Als we ze zouden loslaten, dan zou je 'terror-oehoes' krijgen en dat willen we niet en dat mag ook niet."

Op dit moment zitten er al meer dan twintig oehoes in het Vogelrevalidatiecentrum. En daarmee zit de opvang al helemaal vol. "We moeten deze grote, nieuwe ruimte creëren om er vier of vijf bij elkaar te kunnen zetten", aldus Brosens.

Mergelgroeven

In de grote kooi is een rotswand nagebouwd die doet denken aan de mergelgroeven in Limburg, waar de oehoe in het wild voorkomt. "Dit is een beetje de natuurlijke habitat waarin de vogel zich op zijn gemak voelt. Ik denk dat ze hier heel blij gaan zijn, alhoewel ze eerst ruzie gaan maken wie het hoge mooie plaatsje mag hebben", zegt Brosens, wijzend naar een soort hoog balkon langs de rotswand.

Alle oehoes in Zundert zijn door de politie in beslag genomen en door de rechter verbeurd verklaard. Brosens snapt niet dat mensen zo'n grote oehoe als huisdier kiezen: "Het zijn imposante beesten, maar ze zijn ook levensgevaarlijk. Je moet ze nooit in huis halen. Ze hebben klauwen, kunnen ontzettend verwonden en kunnen zelfs een teckel opeten. Nooit doen."