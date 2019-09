Zweedse balletjes contant afrekenen gaat niet meer, bij Ikea in Son kun je alleen nog maar pinnen

Klanten van de Ikea in Son kunnen niet meer met contant geld betalen. De komende maanden, tot januari 2020, kunnen klanten namelijk als proef alleen maar met de pin betalen. Het filiaal op industrieterrein Ekkersrijt is wereldwijd de tweede Ikea-winkel waar contant geld niet meer geaccepteerd wordt.

De woonketen op Ekkersrijt is maandag met de proef gestart. Een jaar geleden deed een Ikea-winkel in het Zweedse Valbo hetzelfde. Als het experiment slaagt, gaan andere Ikea-winkels in Nederland mogelijk ook over op ‘cashloos’ betalen.

André Post van de Ikea in Son zegt dat nog maar 10 procent van de klanten in Nederland contant betaalt bij de Ikea. Daarom heeft het bedrijf besloten een proef te starten.

Sneller geholpen

“Als klanten alleen maar met de pin betalen, worden de rijen ook korter. Pinnen kost namelijk minder tijd dan met contant geld betalen”, zegt Post.

Moeten klanten die alleen maar contant bij zich hebben dan zonder spullen weer naar huis? “Dat is inderdaad het geval”, zegt Post. “Het aantal mensen dat niet met de pin kan betalen is zo klein, dat we voor vrijwel iedereen wel bereikbaar zijn.”

'Jong en oud is positief'

Volgens Post is jong en oud over het algemeen positief over het experiment. “Een aantal mensen vindt het wel gek of niet gepast, maar die proberen we uit te leggen waarom we dit hebben besloten. Maar de negatieve reacties vallen reuze mee.”

Ook caissière Ester heeft nog geen gemopper gehoord. “Ik had er wel rekening mee gehouden dat mensen zouden gaan mopperen, maar dat valt mee. Dat komt ook omdat we het al vroeg hadden gecommuniceerd”, zegt ze.

In de winkel zeggen mensen dat ze het geen probleem vinden dat ze alleen kunnen pinnen. “Het hoeft voor mij niet meer met contant geld. Ik vind het fantastisch. Het schiet lekker op zo”, zegt een klant. Een andere klant heeft zelfs bijna nooit contant geld bij zich: “Ik heb op dit moment maar 3 euro in m’n portemonnee. Daar zou ik wel een ijsje van kunnen kopen, als dat nog zou kunnen met contant geld.”