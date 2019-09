Oudjes gaan de strijd met elkaar aan tijdens rollatorloop: 'Ik ben stikfanatiek'

Fuuuuut! Om elf uur woensdagochtend klonk het startschot voor de rollatorloop in Zundert. Niet met een pistool, maar met een fluitje. "Vorig jaar waren ze een beetje bang van het startpistool daarom doen we het dit jaar met een fluitje", aldus de starter.

Wies Lenaerts-De Koning uit Achtmaal doet voor de eerste keer mee. "Op dinsdagochtend lopen wij altijd met de dames een rondje. En nu dacht ik, ik doe mee!"

Diverse afstanden

De race met rollators werd georganiseerd door vrijwilligers van zorgorganisatie Avoord uit Etten-Leur. Er konden diverse afstanden gelopen worden: 400, 1000 of 2500 meter.

"Ik ben de 'Beer van Rijsbergen'", zegt een man die aan het snelwandelen is met zijn rollator. "Het ging wel heel mooi en lekker. Ik heb vier rondjes in totaal gelopen."

Meedoen is belangrijker dan winnen

Een echte winnaar kwam niet naar voren woensdag. Wel was er een vrouw die de meeste rondjes had gelopen. "Hoeveel het er zijn, weet ik eigenlijk niet, maar men zegt dat ik de meeste heb", lacht ze.

Wies weet het zeker: "Als mijn gezondheid het toelaat, ga ik meer mee doen. Ik vind het stikleutig!"