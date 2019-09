Rammelbak Betsy heeft eindbestemming Praag zonder pech gehaald, nu de reis terug nog

Petra, José en Sharon doen als team ‘Back to the Needles’ mee aan de jaarlijkse Rammelbakkenreis. Zondag vertrokken ze vanuit Breda. Het doel van het Brabantse evenement is om met een slecht onderhouden auto binnen zeven dagen heen en terug te reizen naar een stad in Europa. Dit jaar is de bestemming Praag.

Eén grote familie

Op dag vier van hun reis worden Petra, José en Sharon al om kwart over zes wakker. “Met alle deelnemers staan we op de camping en slapen we in tentjes. We worden iedere dag heel erg vroeg wakker. Voor sommigen is dat een moeilijk moment, omdat ze heel de nacht niet hebben geslapen door de kou”, zegt Petra Frijters.

Petra, Sharon en José zitten op de camping. (Foto: Sharon Naalden-Janssen)

Maar dat mag de pret niet drukken. Om negen uur zitten ze met zijn allen alweer in de auto richting de eindbestemming. De geelroze Betsy blijft onderweg zeker niet onopgemerkt: “Mensen kijken, zwaaien en claxonneren de hele dag naar de auto. Soms vergeet ik dat we in zo’n bijzondere auto zitten, en dan denk ik: wat kijkt iedereen nou?”, zegt Petra lachend.

Ondanks dat de hele dag rijden in een auto wel vermoeiend is, genieten ze met volle teugen: “We hebben een fantastische reis over prachtige bergweggetjes en het is een hele leuke sfeer. Met vijftig auto’s doen we mee. Onderweg word je met alle deelnemers één grote familie”, zegt Petra enthousiast.

Pech

En dat het één grote familie is, merken de drie schoonzusjes vooral onderweg als een auto pech heeft. “Het is ongekend. Iedereen helpt elkaar. Als we een van de rammelbakken op de vluchtstrook zien staan, stoppen we eventjes en dan proberen we te helpen.”

Heeft Betsy het er dan tot nu toe zonder kleerscheuren vanaf gebracht? “Bijna. Onze toeter, die klinkt als het geluid van ‘La Cucaracha’, was stuk. En die was van groot belang, want daarmee trokken we nog meer de aandacht.” Inmiddels is deze weer gemaakt. “Maar nu ruikt de auto behoorlijk naar olie, dus hopelijk halen we de terugreis ook zonder pech”, zegt Petra.

Terugreis

Als de deelnemers woensdag aangekomen zijn in Praag, blijven ze daar een nachtje en rijden ze donderdag weer richting Breda. “Vandaag hebben we het eerste stuk gehaald. We geven Betsy even een goede aai en we checken d’r olie, en dan hopen we dat ze ons veilig over de eindstreep rijdt”, aldus Petra.

De teams moeten onderweg ook opdrachten uitvoeren. Daarmee kunnen ze punten halen en een reis winnen. Team Back to the Needles is erg fanatiek, ze staan tot nu toe zelfs op de eerste plaats. “Als we winnen, gaan we misschien wel weer met Betsy op reis. Anders wordt ze weer verkocht.”