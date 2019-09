Maaike (23) had niemand en zat elk weekend 'thuis voor de buis', maar met hulp keerde ze het tij

Eigenlijk wil Maaike (23) uit Erp het liefste helemaal niet meer terugdenken aan die moeilijke jaren. Laat staan dat ze zin heeft om te praten over de tijd waarin ze weekend na weekend thuis op de bank zat, in de steek gelaten door haar vroegere vriendinnen. Het is een gitzwart hoofdstuk uit haar jeugd. Dat ze nu toch haar verhaal wil doen, komt omdat ze die eenzaamheid heeft kunnen doorbreken. Haar advies aan jongeren die hetzelfde doormaken: "Blijf er niet in hangen."

Maaike was woensdag bij de lancering van de website: www.eenzamejongeren.com. "Op deze website kunnen jongeren die zich eenzaam voelen zich melden, zodat we kunnen meten hoe groot het probleem per gemeente is ", legt Jolanda van Gerwe van de Stichting Join Us uit. "Als gemeentes de aantallen zien die zich op die website melden, krijgen ze ook zicht op de noodzaak om er iets aan te doen en het bijvoorbeeld op te nemen in hun preventieplannen." Volgens Join Us is 3 tot 10 procent van de jongeren tot 20 jaar chronisch eenzaam. "Maar het is eigenlijk nooit echt onderzocht."

Lokale contactavonden

Jolanda benadrukt dat de website uitsluitend een meldpunt is en niet rechtstreeks hulp biedt, maar jongeren wel verwijst naar Join Us. Die organiseert lokale contactavonden waar eenzame jongeren elkaar kunnen ontmoeten. Voor Maaike was dat een redding. "Zonder dat was ik er nooit uitgekomen."

Enthousiast vertelt ze hoe ze meteen al een klik voelde met de meiden die ze op haar eerste bijeenkomst met Join Us in Veghel ontmoette. Meer dan drie jaar zat ze toen al elk weekend thuis op de bank. "Ik moest op mijn vijftiende vanwege mijn beperking naar speciaal onderwijs in Groesbeek, maar ik was in de weekenden wel thuis. Het contact met mijn oude vriendinnen werd minder omdat ik door de week niet meer in Erp was. Als ik ze in het weekend belde, hadden ze altijd wel iets anders."

Nieuwe vriendenkring

"Toen ik weer in Erp ging wonen hadden ze allemaal andere vrienden gekregen met wie ze afspraken. Ik hoorde er niet meer bij. Uiteindelijk had ik niemand meer." Heel pijnlijk. Zo typeert ze die tijd. "De vriendschappen zijn weg en je kunt er niks meer aan doen om ze terug te krijgen."

Dankzij een behandelend ergotherapeut kwam ze terecht bij een contactavond van Join Us. "Daar werd ik meteen met open armen ontvangen. Ik kreeg er een nieuwe vriendengroep. We gaan nog steeds samen uit." Met hen durfde Maaike het ook aan om de diepgang op te zoeken en te praten over die moeilijke tijd. "Ik heb er ook mijn vriend leren kennen. Hij had hetzelfde meegemaakt."