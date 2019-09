'De verwende flapdrollen krijgen gelijk', protesten tegen nieuwbouwwijk Steenbergen van tafel

Pissig en teleurgesteld. Zo reageren de bewoners van de Franseweg in Steenbergen op de uitspraak van de Raad van State over het project Olmentuin, een ecologische nieuwbouwwijk. Alle beroepen tegen de komst van die wijk zijn woensdag van tafel geveegd, waardoor het licht op groen staat om met de werkzaamheden te beginnen.

“En we hadden nog goede hoop nadat half augustus bekend werd dat de uitspraak nog zes weken op zich zou laten wachten”, aldus omwonende Rob, die eerder een houten middelvinger in zijn tuin zette om zijn ongenoegen over de plannen te uiten.

“Dan verwacht je dat er nog serieus naar gekeken wordt en dat ze die plannen van tafel vegen. Jammer dat die verwende flapdrollen hun gelijk krijgen”, zegt hij over de broers Buuron van het gelijknamige taxibedrijf, die achter de bouwplannen zitten.

“Dat maakt je pissig in teleurgesteld. Al strijd je natuurlijk net zo goed tegen de gemeente, want het is vriendjespolitiek. En het was simpelweg een truc van de gemeente om deze zaak meteen naar de Raad van State te sturen in plaats van de provincie. Nu kunnen we geen bezwaren meer maken.”

Ecofop

De tegenstanders van Olmentuin menen dat het ecologische stempel van de nieuwbouwwijk alleen maar wordt gebruikt om de plannen erdoor te drukken. “Ze gaan volledig voorbij aan de natuur en de dieren die hier leven”, zegt Rob. Ook vrezen ze voor natte voeten vanwege de waterafvoer én is hun fraaie uitzicht binnen afzienbare tijd voorbij.

“Dat uitzicht is geen recht natuurlijk, maar ik had hier nóóit gekocht op de Franseweg als ik wist dat er een wijk zou komen. Onze huizen zijn nu zo 25.000 euro minder waard. Zo simpel is het. En dat geld betaalt niemand je terug.”