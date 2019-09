De spanning aan het front is voelbaar, de Duitsers worden getipt

In de nacht van 14 op 15 september dringt een Belgische informant door de frontlijn naar het Duitse kamp. Hij heeft de enorme troepenconcentratie gezien onder Valkenswaard, rond Neerpelt. Hij vertelt aan het Duitse gezag dat het gaat om de Guards Armoured DIvision. Details over de omvang van het legerkorps kan hij niet geven aan de Duitsers. Parachutistencommandant baron Friedrich August freiherr Von der Heydte wordt op de hoogte gesteld, zo blijkt uit recent onderzoek.

Parachutistencommandant Von der Heydte

De Duitse baron vraagt aan de commandant van het gemotoriseerde geschut in de streek ('sturmgeschütze' ook wel 'stugs' genoemd) om zich te verplaatsen en bij Valkenswaard dichter op de doorgaande weg posities in de nemen.

Of ook de hogere legerleiders de informatie van de 'verrader' krijgen is onbekend. Zeker is wel dat het Duitse opperbevel al dagenlang het vermoeden heeft dat er een grote aanval over route Eindhoven Veghel op handen is., gewoon alleen logisch omdat dat de kortste weg is.

