Michael van Gerwen bezorgt dartfans met beperking topdag in thuisdorp Vlijmen

Een droom kwam woensdag uit voor die hard-fans van Michael van Gerwen. De darter gaf in café Den Braai in zijn thuisdorp Vlijmen een clinic aan mensen met een beperking.

Twee van die fans, Frances en Just, werden door Van Gerwen uitgenodigd om een potje te darten in het café. Esther Nugter van de stichting ‘Dromen zonder beperking’ mocht de twee dartfanaten verrassen. “Het was super. Michael nam alle tijd voor ze. Het was echt genieten. Ik kreeg er kippenvel van! Michael genoot zelf ook en nam alle tijd voor de fans.”

De darter plaatste op Twitter een paar foto's van de middag. Hij laat weten een mooie dag te hebben gehad.