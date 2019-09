Boeren slaan man het ziekenhuis in die akker komt controleren

WOUWSE PLANTAGE -

Een controleur van de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) is woensdagmiddag mishandeld door twee mannen (71 en 41) in Wouwse Plantage. De man reed een akker op voor een controle van de landbouwgrond. De twee eigenaren waren daar niet van gediend omdat de man geen toestemming had gevraagd en gingen door het lint.