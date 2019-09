HILVARENBEEK -

De Landbouwvakdagen zijn hét walhalla voor boeren. De modernste melkrobots, luchtwassers, stalverlichtingen, drainagesystemen, tractoren: het is allemaal te zien in Hilvarenbeek. Voor de boerinnen is er een speciaal vrouwenplein, maar of zij daar op zitten te wachten?