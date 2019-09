Twee appartementen volledig verwoest bij brand in Valkenswaard, ook veel schade aan andere woningen

De appartementen zijn onderdeel van een complex met in totaal acht woningen. Vier appartementen op de bovenverdieping hebben allemaal brandschade. Vier woningen op de begane grond hebben rook- en waterschade.

Even na halftien brak tijdens renovatiewerkzaamheden brand uit. Het vuur woedde eerst in het dak van één appartement. De brandweer probeerde met man en macht te voorkomen dat het vuur zou overslaan. Er werden meerdere blusvoertuigen en hoogwerkers ingezet om het vuur te blussen.

Rook in trappengat

Een bewoner die ook in het wooncomplex woont kwam net thuis toen hij via een man hoorde dat er brand was. "Ik keek in het trappengat en zag allemaal rook. Ik heb meteen de brandweer gebeld. Toen de brandweermannen kwamen, stonden de vlammen al wel vijf meter hoog uit het dak van de woningen.”

Opvang

Toch konden ze niet voorkomen dat het vuur oversloeg naar drie andere appartementen. Voor de getroffen bewoners is opvang geregeld.