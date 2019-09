‘Ik laat mensen tegen m'n bierbuik slaan, wordt 'ie harder van', dit en meer op NK Bierbuik Boksen

“Ik was al gestopt, maar werd opnieuw uitgedaagd”, aan het woord is Willem ‘Balboa’ ofwel Willem de Louw uit Helmond. Hij is de huidige Nederlands kampioen Bierbuik Boksen. Hij verdedigt zaterdag met alles wat hij in zich heeft zijn titel tegen uitdager Michel. Plaats van handeling: de arena van het Laco Standbad in Nuenen.

Het principe van bierbuikboksen is niet bijster ingewikkeld, legt De Louw uit in het radioprogramma Wakker! van Omroep Brabant. "Onze wedstrijden worden gehouden in een heuse boksring. We proberen onze tegenstander met de handen op de rug te vloeren door keihard met onze buiken tegen elkaar te botsen.”

Bruine fruitschaal

Het gewicht speelt daarbij een grote rol en Willem was wat afgevallen. Inmiddels is hij op wedstrijdgewicht, met dank aan de 'bruine fruitschaal'. “Veel kroketten, veel vet eten en vooral veel bier drinken, Daarnaast laat ik mensen tegen mijn buik aan slaan, daar wordt ie harder van”, verraadt ‘Balboa’ zijn strategie.

De uitdager Marcel is op het moment van bellen op bezoek bij Willem. “Hij is duidelijk favoriet, maar zaterdag zal dat veranderen”, zegt de uitdager na een staredown met zijn tegenstander. “Ik heb nog geen olympische status. Dat komt nog wel.”

Of Willem na de wedstrijd buikpijn heeft? “Nee, ik smeer mijn buik in met olie.” Verder zegt hij, in een stijl die past bij het Bierbuik Boksen, een mooi leven na te streven: “Het leven is als een frikadel, je moet er zelf iets speciaals van maken.”

Omroep Brabant is dit weekend aanwezig bij het NK Bierbuik Boksen. Maandag (18.12 uur) is in Zinderend Zuiden een reportage te zien van het kampioenschap.