Parkiet Albertus gered uit appartement bij brand in Valkenswaard

Bij de brand aan de Heggeroosstraat in Valkenswaard heeft de brandweer parkiet Albertus gered. Het beestje zat in een appartement met veel rook en water, onder de woning die in brand stond. Met het beestje gaat het goed en hij zit veilig in zijn kooi.

De eigenaresse van het appartement op de begane grond was al buiten, toen zij de brandweer alarmeerde over haar parkiet. De brandweer is via de achterdeur het appartement in gegaan en vond al snel de kooi met de parkiet erin. Het beestje is terug bij zijn baasje.

Bedanken

Om de brandweer te bedanken gaat de eigenaresse van Albertus zondag naar de open dag van de brandweer in Veldhoven. Samen met haar parkiet zal ze de hulpdiensten bedanken voor het redden van haar huisdier.

De brand in het appartementencomplex brak vrijdagochtend uit. Eén appartement stond volledig in brand en bij nog twee andere woningen sloegen de vlammen uit het dak. De brand woedde in een complex met in totaal tien appartementen. Een persoon raakte lichtgewond, meldt de brandweer.

