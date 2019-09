Robert Mutzers heeft focus na mooi en bizar avontuur in Oekraïne nu vol op Helmond Sport

Bekijk de video waarin Mutzers vertelt over zijn avontuur in Oekraïne en lees daarna verder.

Helmond Sport speelt zondagmiddag de derby tegen FC Eindhoven. Een wedstrijd die voor veel fans belangrijk is, maar Mutzers rekent niet op toestanden die hij meemaakte bij Tsjornomorets Odessa. "We hadden echt extreme fans. Ik heb best wel het een en ander meegemaakt daar. Maar achteraf zijn dat mooie ervaringen. Dat die mensen zo voor voetbal leven, dat is eigenlijk voor hun alles."

Na zijn vertrek uit Oekraïne speelde Mutzers een half jaar bij Kozakken Boys in Werkendam, dicht bij huis in Dongen. Er waren clubs uit het buitenland die interesse toonden, onder meer uit Israël. Een nieuw avontuur kwam er niet. Maar in de toekomst is dat niet uitgesloten. "Je weet nooit in de toekomst wat het kan brengen en wat je voetbalcarrière je kan brengen, we zullen het zien."

Robert Mutzers (rugnummer 64) bij de fans van zijn ploeg in Oekraïne (foto: Robert Mutzers).

Helmond Sport

Nu is de focus gericht op Helmond Sport en daar presteren zoals hij eerder bij FC Dordrecht heeft gedaan. "Ik ben blij dat ik hier ben, op dit podium. Hopelijk krijg ik het hier ook voor elkaar om veel doelpunten te maken en assists te geven. Ik heb voor twee jaar getekend en wil met deze club meegroeien."

Na vier wedstrijden staat de teller bij Helmond Sport op twee punten. En dus staat er extra druk op de wedstrijd tegen FC Eindhoven. "Team is er op gebrand om die wedstrijd te winnen. We gaan er sowieso alles aan doen om te zorgen dat we winnen. Ik zeg: kom maar op."