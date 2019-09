Een vrachtwagen heeft vrijdagochtend op snelweg A50 een deel van zijn lading slachtafval verloren. De troep ligt over een lengte van vier kilometer op de weg. De rechterrijstrook is afgesloten.

Waardoor het slachtafval uit de vrachtwagen is geraakt, is nog niet duidelijk. Rijkswaterstaat is bezig het zoab-asfalt te reinigen. Weggebruikers moeten rekening met een kwartier vertraging.